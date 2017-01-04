Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Eskişehir Haberi: TIR ile çarpışan minibüs alev alev yandı

TIR ile çarpışan minibüs alev alev yandı
14:204 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
TIR ile çarpışan minibüs alev alev yandı
TIR ile çarpışan minibüs alev alev yandı

ESKİŞEHİR'de TIR'la çarpışan kenti içi yolcu taşıyan minibüs alev aldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında minibüs büyük hasar gördü.
Olay, sabah erken saatlerde Batıkent Mahallesi çevreyolunda meydana geldi. TIR'la çarpışan minibüs, kısa süre sonra alev aldı. Olay sırasında içerisinde yolcu bulunmayan minibüsün şoförü araçtan indi. Alev alev yanan minibüsün şoförü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü, ancak minibüs büyük hasar gördü.
TIR şoförü ile minibüs şoförü birbirlerinden şikayetçi olmazken, minibüs, çekiciyle çevre yolundan kaldırıldı.

DHA

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?
Keşfet

Sırada beklemeden yılbaşı alışverişi nasıl yapılır?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar