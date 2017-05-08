TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı (2)

UYANIK TUTMAK İÇİN ÇABA HARCADILAR

Kahramanmaraş'tan Erzincan'daki bir caminin içindeki mobilya döşeme için gelen 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan trafik kazası sonrasındaki gelişmeler bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kazanın hemen ardından takla atarak şarampole uçan aracın başına koşanlar yaralılara ilk müdahale de bulundu. 10 metrelik şarampole uçan aracın yanına koşanlar, yaralıları araçtan çıkarttı. Kazanın şiddeti ile uyanık kalmakta zorlanan iki yaralı kendilerinden geçmemesi için sürekli uyarıldı. Çevredekiler bir yandan da ambulans ve polise telefonla bilgi verdi.



DHA