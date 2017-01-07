Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: TIR kazaları nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı

TIR kazaları nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı
12:317 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
TIR kazaları nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı
TIR kazaları nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı

Bahçeşehir mevkiinde 9 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle kapanan TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe açıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde 2 TIR kaza yaptı. Kazadan sonra ilk belirlemelere göre 7 TIR da kazaya karışarak yolu kapadı. Bölgeye vinç, çekici ve itfaiye araçları sevk edildi. Bariyerler kesilerek ters yönden ekip sevk edilmeye çalışılıyor" denilmişti. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar yoldan kaldırıldı, yol tekrar trafiğe açıldı
 

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar