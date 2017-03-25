TIR, otomobili biçti: 1 ağır yaralı

KONYA'da kırmızı ışıkta durmayan TIR, önüne çıkan otomobili ezdi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilden ağır yaralı kurtulan sürücü Hüseyin Yiğit hastaneye kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa Y. K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Adana Çevreyolu Cemil Çiçek Kavşağı’nda meydana geldi. 33 yaşındaki Mustafa Y.K. yönetimindeki 42 R 3585 plakalı TIR ile giderken iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı. Kavşakta önüne çıkan Hüseyin Yiğit yönetimindeki 42 E 0821 plakalı otomobile çarptı. TIR’ın üzerinden geçtiği otomobilin sürücüsü Hüseyin Yiğit ağır yaralandı. Gelen kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Yiğit, ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin üzerinden geçtikten 100 metre sonra durabilen TIR sürücüsü Mustafa Y.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ardından hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırılırken, hastanede tedavi altına alınan Yiğit'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA