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Zonguldak Haberi: TIR'a çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

TIR'a çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

15:593 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
TIR'a çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı
TIR'a çarpan motosiklette 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, yol kenarındaki fabrika sahasına girmek için manevra yapan TIR'a arkadan gelerek çarpan  motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi önünde meydana geldi. 67 LE 479 plakalı TIR'ın sürücüsü, iddiaya göre fabrika sahasına girmek için manevra yaptı. Arkadan gelen 15 yaşındaki S.A.'nın kullandığı plakasız motosiklet, TIR'ın altına girdi. Yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada S.A. ile arkasında oturan K.Y., yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DHA

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