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Uşak Haberi: TIR'da 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

TIR'da 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
19:1416 Şubat 2017
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TIR'da 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
TIR'da 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

UŞAK'ta polisin durdurup arama yaptığı TIR'da yapılan aramada 67 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- İzmir Karayolu'nun Uşak Şeker Fabrikası kavşağında oluşturduğu denetim noktasında, İzmir'e giden N.Ü. (48) yönetimindeki TIR'ı durdurdu. TIR'a bağlı yarı römork tankerde yapılan aramada, özel bölmelere ulaşan polis, 67 bin paket kaçak sigaraya ulaştı. Polis ayrıca TIR'a bağlı yarı römork tankerin şase numarasının değişik olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü N.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

DHA

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