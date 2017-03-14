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Antalya Haberi: TIR'daki 15 tonluk mermer blok yola düştü

TIR'daki 15 tonluk mermer blok yola düştü
14:5914 Mart 2017
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TIR'daki 15 tonluk mermer blok yola düştü
TIR'daki 15 tonluk mermer blok yola düştü

ANTALYA'da maden firmasına götürülmek üzere TIR dorsesine yüklenen 15 tonluk mermer blok, kavşaktan dönüş esnasında yola düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Kepez İlçesi'nde Korkuteli Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. 30 ton ağırlığındaki mermer blokları maden ocağına götürmek üzere 07 GC 711 plakalı TIR ile yola çıkan Ferhat Karasakal, manevra yaptığı sırada mermer bloklardan biri kayarak yola düştü. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, geçiş bir süre tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili sürücüye ceza uygularken 15 ton, ağırlığında olduğu belirtilen mermer blok vinçle dorseye yüklendi.

 

DHA

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