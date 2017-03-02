TIR’ın altına 43 kilo esrar bırakıp kaçtı

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndaki gümrük muhafaza ekipleri bir TIR’ın altında gizlenen 43 kilo esrar buldu. Piyasa değeri 1 milyon lira olan esrarı bırakan şüpheli N.G., güvenlik güçlerince tespit edilerek İstanbul’da gözaltına alındı.

Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda devriye görevi yürüten gGümrük muhafaza ekipleri, park halinde bulunan bir TIR’ın lastikleri arasına bırakılmış çuvallar olduğunu fark etti. Bunun üzerine, İstihbarat Bölge Amirliği'nce TIR ile çuvallar incelemeye alındı. Yapılan incelemede çuvallarda 39 adet top şeklindeki paket içinde, 43 kilogram esrar olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu madde dolu çuvalların, TIR’ın altına ne zaman ve kimler tarafından bırakıldığının tespiti amacıyla saha kameralarını inceleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, çuvalların aynı gün sahaya giriş yapan N.G. yönetimindeki bir TIR’dan aktarıldığını tespit etti. Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'ndan ek bilgilere ulaşan ekipler, aracın Romanya’dan hareket ettiğini, alüminyum cinsi eşya taşıdığını ve alıcısının Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ndeki bir firma olduğunu belirledi. Ele geçirilen 43 kilo esrarın piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.

Esrarı başka bir TIR’ın altına bırakan ve İstanbul'da gözaltına alınan N.G., ile ilgili soruşturma sürüyor.