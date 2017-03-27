Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Niğde Haberi: TIR'ın yakıt deposu patladı: 1 ölü

TIR'ın yakıt deposu patladı: 1 ölü
14:3227 Mart 2017
Son Dakika Haberi
TIR'ın yakıt deposu patladı: 1 ölü
TIR'ın yakıt deposu patladı: 1 ölü

NİĞDE'de kaynak yapılan TIR'ın yakın deposunun patlaması sonucu 1 kişi öldü.
Merkez Orhanlı Köyü'nde 43 yaşındaki Mustafa Özdoğan, evinin bahçesinde kendine ait TIR'ın yakın deposundaki mazotu boşaltıp kaynak yapmaya başladı. İddiaya göre, gaz sıkışması sonucu kaynak sırasında depo büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada ağır yaralanan Özdoğan, götürüldüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşı yaşamını yitirdi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

DHA

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar