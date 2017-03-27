TIR'ın yakıt deposu patladı: 1 ölü

NİĞDE'de kaynak yapılan TIR'ın yakın deposunun patlaması sonucu 1 kişi öldü.

Merkez Orhanlı Köyü'nde 43 yaşındaki Mustafa Özdoğan, evinin bahçesinde kendine ait TIR'ın yakın deposundaki mazotu boşaltıp kaynak yapmaya başladı. İddiaya göre, gaz sıkışması sonucu kaynak sırasında depo büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada ağır yaralanan Özdoğan, götürüldüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye karşı yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA