TMMOB'un 'hayır' kampanyası, TMMOB üyeleri tarafından protesto edildi

TÜRK Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) üye bir grup mimar ve mühendis, 16 Nisan günü yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında 'hayır' oyu vereceklerini açıklayan TMMOB üyelerini protesto etti.

TMMOB'un, Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki Selanik Caddesi üzerinde bulunan binasını önünde bir araya gelen üyeler, TMMOB'un oda yönetiminin 'hayır' oyu vereceğini söyleyerek, taraflı siyaset yürüttükleri gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. TMMOB üyeleri, 'Maşa değil mühendisiz', 'Odalar ışıksızız gelecek göremiyoruz', 'Mesleğin için çalış ideolojin için değil' ve 'Mesleğime dokunma ideolojini kendine sakla' yazılı dövizler taşıdı.

Basın açıklamasının yapıldığı sırada karşıt görüşlü TMMOB üyeleri, sokağa inerek, açıklamayı engellemek istedi. Geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, iki grubun arasına girerek, gerginlik olmasını önledi. 'Hayır' kampanyası yürüten mimar ve mühendisler, ıslık çalarak, yapılan basın açıklamasına engel olmak istedi.

TMMOB üyesi mimar ve mühendisler adına basın açıklaması yapan TMMOB üyesi Elektrik Mühendisi Yılmaz Ada, TMMOB'a bağlı bütün mühendis odalarının web sitelerinin ana ekranında; referandumla ilgili 'hayır' cevabının olduğunu söyleyerek, "Mesele 'evet' veya 'hayır' cevabı değil, mesele bir mesleğin kamuya mal olmuş yasal organizasyonları olan odalarının üyelerinin iradesini yok saymış olmalarıdır" diye konuştu. Bu davranışın yasal olmadığını savunan Ada, "Demokrasi demokrasi diye her yerde çığırtkanlık yapıp mangalda kül bırakmıyorken hangi demokratik akılla kime sordunuz da ekranlarınıza hayır yazdınız" diyerek, referandumda 'hayır' oyu verecek TMMOB üyelerine tepki gösterdi. Yapılan basın açıklamasının ardından iki karşıt grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

DHA