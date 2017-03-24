TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Solmaz Hisarcıklıoğlu, yakınları ve devlet erkanının katıldığı cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun annesi 81 yaşındaki Solmaz Hisarcıklıoğlu için Cuma namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Taziyeleri Rifat Hisarcıklıoğlu ve aile yakınları cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Maliye Bakanı Naci Ağbal, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis eski başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski bakan ve milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Solmaz Hisarcıklıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.





DHA