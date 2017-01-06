Tokat 'ta FETÖ operasyonuna 7 tutuklama

TOKAT'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 8 eski polisten 7'si tutuklandı.

Kentte örgütün emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 8 eski polis gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yavuz P. , Nuri Y., İrfan Y., Oğuzhan M., Sefa K., Şerif G. ve Yaşar E. tutuklandı, N. Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA