Tokat'ta 351 köy yolu ulaşıma kapandı

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta etkili olan kar yağışı sonrası 351 köy yolu ulaşıma kapanırken, Başçiftlik ilçesinde ise araçlar kar altında kaldı.

Tokat'ta dün öğleden sonra etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Okulların bir gün süreyle tatil edildiği il geneli beyaza büründü. İl ve ilçe merkezlerinde belediye ekipleri, köylerde ise özel idare ekipleri çalışma başlattı. Şehirlerarası yollarda karayolları ekipleri çalışma yaparken, sürücülere zincir uyarısında bulunuldu. 351 köy yolunun ulaşıma kapandığı il genelinde, kardan en çok etkilenen ilçe ise Başçiftlik oldu. İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Park halinde bulunan araçlar ise tamamen karla kaplandı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri ilçe merkezinde çalışma başlattı. Ayrıca Başçiftlik-Niksar arasında ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

DHA