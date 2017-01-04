Tokat'ta 6 eski asker FETÖ'den gözaltına alındı

TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TSK'dan ihraç edilen eski 6 asker gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan öğretim üyesi olan 'Tokat astsubaylar imamı'nın ifadeleri sonrası, kentte görev yapan ve meslekten ihraç edilen 9 asker için yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda 6 eski asker gözaltına alınırken, 3 askerin ise firarda oldukları belirlendi.

Ayrıca örgütün mülkiye yapılanması kapsamında 'A Tipi memur evleri'nde kalarak Maliye’nin vergi müfettişliği sınavlarının sorularını alıp devlette görev yapan 10 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası, 5 müfettişin gözaltına alındığı öğrenildi.

FETÖ'DEN TEHDİT

Bu arada örgütün çözülmesine yönelik yapılan çalışmada itirafçı olan bazı kişilerin tehdit edildiği ortaya çıktı. FETÖ’nün itirafları engellemek için "İfadelerinizi geri alın. Biz ifadelerin size işkence yapılarak alındığını Birleşmiş Milletlere ileteceğiz" dediği iddia edildi.

DHA