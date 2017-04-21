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Tokat Haberi: Tokat'ta çevre yolu heyelan nedeniyle kapatıldı

Tokat'ta çevre yolu heyelan nedeniyle kapatıldı

11:2621 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Tokat'ta çevre yolu heyelan nedeniyle kapatıldı
Tokat'ta çevre yolu heyelan nedeniyle kapatıldı

TOKAT'ta 2012 yılında açılışı yapılan çevre yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılarak bakıma alındı.
Tokat'ta 2012 yılı aralık ayında, dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştiren 8.2 kilometrelik çevre yolunda, özellikle kış aylarında etkili olan yağışlar sonrası bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yolun 4'üncü kilometresinde ise çökme oluştu. Başlatılan çalışma nedeniyle çevre yolu dün akşam saatlerinde trafiğe kapatıldı. Yolun her iki girişine ve ara girişlerine bariyerler konuldu. Karayolları yetkilileri yolun 20 Haziran 2017 tarihinde yeniden trafiğe açılacağını ifade etti. 
Aynı bölgede 2013 yılı Nisan ayında da yine heyelan nedeniyle yol 2 ay trafiğe kapatılmıştı.

DHA

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