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Tokat Haberi: Tokat'ta korkutan yangın

Tokat'ta korkutan yangın
15:0811 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Tokat'ta korkutan yangın
Tokat'ta korkutan yangın

TOKAT'ta Sağlık İl Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatının barakasında çıkan yangın paniğe neden oldu. 
Yangın, saat 14.00 sıralarında Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan bulunan ve Sağlık İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatında çalışan işçilerin yemek yediği barakada çıktı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın sonrası, barakadan dumanlar yükseldiğini fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. 19 yaşındaki işçi Fırat Başboğa, "Yemekhanenin kapısını kırdım içerisi yanıyordu. Bende 110 itfaiyeyi aradım. İçeride tüp olduğu için yaklaşamadım. İtfaiyenin de zamanında gelmesiyle yangın söndürüldü'' dedi. Çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

DHA

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