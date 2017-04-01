Tokat'ta Mahir Çayan'ı anmak için gelen gruba izin verilmedi

Fatih YILMAZ/ ALMUS,(Tokat),(DHA)TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı eski adı 'Kızıldere' olan Ataköy Beldesi'nde 45 yıl önce öldürülen yasadışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKPC) lideri Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için gelen gruba jandarma izin vermedi.

Almus ilçesine bağlı eski adı 'Kızıldere' olan Ataköy Beldesi'nde 1972 yılında çıkan çatışmada öldürülen Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi(THKP-C) lideri Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için Ankara’dan minibüsle gelen yaklaşık 20 kişilik grubu, Jandarma ekipleri Ataköy Beldesi girişinde durdurdu. Tokat Valiliği tarafından il genelinde 24 Mart-3 Nisan tarihleri arasında toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler Olağanüstü Hal Kanunu gereği yasaklanması gerekçe gösterilerek gruba izin verilmedi. 3 saat boyunca araç içerisinde bekleyen grup daha sonra beldeden ayrıldı.

DHA