Tokat'ta validen gazi uzman çavuş kardeşlere ziyaret

TOKAT Valisi Cevdet Can, terörle mücadele operasyonları sırasında bir yıl arayla yaralanan uzman çavuş kardeşler Aydın ve Bülent Şanlı'yı ziyaret etti.

Artova İlçesi'ne bağlı Ahmet Danişment Köyü'nde oturan Ahmet Duran ve Ayten Şanlı çiftinin 11 çocuğundan 26 yaşındaki jandarma uzman çavuş Aydın Şanlı Şırnak 1'inci Jandarma Taburu'nda görev yaparken 26 Mart 2016 tarihinde Şırnak'ta devam eden hendek operasyonları sırasında PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu yaralandı. Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 3 ay tedavi gördükten sonra baba ocağı Tokat'a geldi. Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan 24 yaşındaki kardeşi Bülent Şanlı da Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde 16 Nisan günü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı. 15 gün GATA'da tedavi gören Bülent Şanlı da baba ocağına döndü. Tokat Valisi Cevdet Can, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Artova Kaymakamı Resul Özdemir ile birlikte iki gazi kardeşin tedavilerinin devam ettiği evlerinde ziyaret etti.

'VATANIMIZIN GERÇEK SAHİPLERİ SİZLERSİNİZ'

Ziyarette bu vatanın gerçek sahiplerinin şehitler ve gaziler olduğunu belirten Vali Can, ''Vatanımızın mührü şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Sizlerle gurur duyuyoruz. Görevimiz Allah'a hakiki kul, vatana, millete ve bayrağa hizmetkar olmaktır. Hepimiz vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve geleceğimize hizmet etmek için gayret gösteriyoruz'' dedi. Gazilerin anne ve babasıyla da sohbet eden ve çocuklarının sağlık sorunlarının düzelmesi için gereken her şeyin yapılacağını belirten Vali Can, ''Vatana ve millete faydalı evlat yetiştirmek herkese nasip olmaz. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Kapımız, gönlümüz ve soframız her zaman sizlere açık. Bizi, gece gündüz demeden istediğiniz her vakitte arayabilirsiniz. Devletimiz her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanındadır'' diye konuştu.

DHA