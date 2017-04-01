Tokat'ta yolcu minibüsleri çarpıştı: 25 yaralı

TOKAT'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Kampusu içerisinde öğrencileri taşıyan iki özel halk minibüsünün çarpışması sonucu 25 kişi hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde GOÜ Kampusu içerisinde Öğrenci Yurtları Mevkii'nde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan 27 yaşındaki Ebubekir Çarklı yönetimindeki 60 H 0046 özel halk minibüsü ile 26 yaşındaki Sami Genç yönetimindeki 60 H 0054 özel halk minibüsü üniversite içerisinde virajda kafa kafa çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada her iki minibüs içerisinde bulunan 25 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıdlı.

DHA