Tokat'taki derede balık ölümleri

TOKAT kent merkezi içinden geçen Behzat Deresi'ndeki balık ölümleri, çevredekileri tedirgin etti. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedenini belirlemek için sudan örnekler aldı.

Bugün öğlen saatlerinde, Behzat Deresi'nin yüzeyi balık ölüleriyle kaplandı. Derenin çevresinde toplananlar, telef olan ve can çekişen balıkları izledi. İhbar üzerine İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri balık ölümlerinin araştırılması için dere suyundan örnekler aldı. Ayrıca polis ekipleri, dereden telef olan balıkların toplanmaması için uyarılarda bulundu.

DHA