TOKİ'nin inşa ettiği sınır duvarının yarısı tamamlandı

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Türkiye-Suriye sınırında inşa ettiği 'güvenlik duvarı' inşaatının yaklaşık yüzde 50'si tamamlandı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, "Şimdiye kadar Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak il sınırlarında 290 kilometrelik duvar yapımının inşaatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 221 kilometrelik kısmının da inşaat çalışmaları devam ediyor ve en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, 511 kilometrelik Suriye sınır duvarının tamamının ihale edildiğini söyledi. Turan, "Tamamını ihale ettiğimiz duvarın yarıdan fazlasının inşaatı tamamlandı. Ayrıca duvar dışında yaklaşık 260 kilometre yol ve 160 kilometre duvar montajı yaptık" dedi.

Sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blokların tamamlanan kısmında, duvarların üzerine jiletli tel de çekildiğini ve örülen sınır duvarının 'portatif' olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"İmal ettiğimiz duvarlar 3 metre. Beton duvarın üzerinde 1 metre jiletli tel olmak üzere toplam 4 metre yüksekliğinde . Duvarın kalınlığı 30 santimetre. Duvarı yarın başka bir yere taşıyabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz."

YOL VE KULE İNŞAATI

Duvar haricinde yol ve gözetleme kulesi de inşa ettiklerini belirten Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde 6 il sınırında toplam 4 metre yüksekliğinde 511 bin 794 metre uzunluğunda duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı imalatı yapıyoruz. Şimdiye kadar Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak il sınırlarında 290 kilometrelik duvar yapımının inşaatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 221 kilometrelik kısmının da inşaat çalışmaları devam ediyor ve en kısa zamanda tamamlayacağız."

TAMAMI YERLİ ÜRETİM

Turan, duvarın prefabrik olduğuna dikkat çekerek, duvarların inşa edilip, taşıyıp Suriye sınırına yerleştirdiğini aktardı.

Ağırlıklarının 7-8 ton gelen parçalardan oluştuğunu dile getiren Turan, "Güvenlik sorunu ortadan kalktığında duvarları taşıyıp başka bölgelerde istediğimiz amaçla yeniden kullanabiliriz. Duvar ve yolun tamamı yerli, Türk firmaları tarafından inşa ediliyor. Neredeyse her gün 2.5-3 kilometre duvar ve yol yaparak ilerliyoruz. Duvarın tamamlanması ile sınırımız daha güvenli hale gelecektir" diye konuştu.

Turan, 511 kilometrelik sınır duvarının 97.27 kilometresinin Hatay'da, 67.41 kilometresinin Kilis'te, 38.10 kilometresinin Gaziantep'te, 194.84 kilometresinin Şanlıurfa'da, 66.81 kilometresinin Mardin'de ve 47.34 kilometresinin Şırnak'ta yer aldığının bilgisini verdi.

DHA