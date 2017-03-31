Tomarza'da seyir halindeki otomobil yandı

KAYSERİ'nin Tomarza İlçesi'nde seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Tomarza Fen Lisesi önünde meydana geldi. Seyir halindeki Talip Eroğlu yönetimindeki 38 LS 438 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı, ardından da alevler yükseldi. Otomobili yol kenarına çekerek durduran sürücü Talip Eroğlu, dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının, otomobilin elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı bildirildi.

DHA