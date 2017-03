Toner: Herkesin bu ileri geri söylemleri yumuşatmasını görmek istiyoruz

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK (DHA) ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan gergin söylemlerin farkında olduklarını belirterek, "Herkesin bu ileri geri söylemleri yumuşatmasını görmek istiyoruz" dedi.

Mark Toner, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin Türkiye'nin Avrupa ile bağlarını geliştirme isteğini desteklediğini belirtti ve kendisine yöneltilen 'Trump yönetimi Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekliyor mu' sorusuna verdiği yanıtta, 'Türkiye açık ki bizim müttefikimiz, IŞİD'e karşı güçlü bir ortak ve dost bir ülke biliyorsunuz. Türkiye'nin, Avrupa ile hedeflerini destekliyoruz. Türkiye ile Avrupa arasındaki, daha doğrusu AB arasındaki sorunun ne olduğuna ilişkin konuşmayacağım. Bu kendilerinin çözmeleri gereken bir konu. Ama Türkiye'nin Avrupa-Atlantik toplumu ile ekonomik bütünleşmeyi sürdürme isteğini destekliyoruz" dedi.

Toner, "Türkiye Cumhurbaşkanı her gün Avrupa'yı tehdit ediyor. Bugün, yine Avrupa'yı suçladı. Almanya, Norveç, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs her Avrupa ülkesine saldırdı. Bu davranış biçimini de destekliyor musunuz" sorusuna da, "Bunun farkındayız. Son haftalarda yaşanan söylemlerin yumuşatılmasını, herkesin iyi geçinmesini ve herkesin bu ileri geri söylemleri yumuşatmasını görmek istiyoruz" karşılığını verdi.

"Kürtlere derin saygı duyuyoruz"

Toner, başkent Washington'da düzenlenen 'IŞİD ile Mücadele Küresel Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Kürdistan Bölgesel Yönetimi temsilcisi Fuad Hüseyin'i özel ilgi ile karşıladığı ve Trump yönetimi ile Obama yönetimi arasında bu konuda bir farlılık olup olmadığı" sorusunu da "İki yönetim arasında karşılaştırma yapmayacağım. Şurası açık ki hem bu yönetim hem de önceki yönetimin Kürt savaşçıların IŞİD'e karşı oynadıkları role ilişkin derin saygıları var. Fedakârlıklarına büyük saygımız var. Ayrıca, yetenekli güçleri ile oynadıkları role büyük saygımız var" şeklinde yanıt verdi.

