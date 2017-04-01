Topbaş: Haliç'te denizin içine Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üzerinde heykelini koyacağız

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, "Haliç'te denizin içine Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üzerinde heykelini koyacağız. Denizden şahlanmış heykeli buraya koyuyoruz. Buradan yürüyerek geçen turistler, Fatih'in heykelini görsünler, ını çeksinler" dedi. Topbaş törene 2 oğlu, 1 kızı ve 6 torunuyla katıldı.

Kadir Topbaş, Kasımpaşa İBB Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen 'Beyoğlu'na Yapılan Yatırım ve Hizmetlerin Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kadir Topbaş, törene oğulları Hüseyin ve Ömer Topbaş, kızı Kübra Topbaş Kavurmacı ve 6 torunuyla birlikte geldi. Başkan Topbaş, tören alanındaki kürsüye en büyük torunu Kadir Topbaş'ın yanı sıra Selim Topbaş, Ali Emir Kavurmacı, Mehmet Akif Kavurmacı, Ahmet Faruk Kavurmacı ve Yusuf Taha Kavurmacı'yla çıkarak vatandaşları selamladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın da bulunduğu törende bir konuşma yapan Kadir Topbaş, Beyoğlu'na yaptıkları yatırımlar toplamının 2 katrilyon 600 trilyon olduğunu söyledi. Beyoğlu'nda yapımı devam eden projeleri anlatan Topbaş, Karaköy'den Koç Müzesi'ne kadar deniz üzerinden 2'si bisiklet 8'i yaya olmak üzere toplam 10 metre genişliğinde yüzer yürüme yolu yapacaklarını ifade etti.

"HALİÇ'TE DENİZİN İÇİNE FATİH SULTAN MEHMET'İN AT ÜZERİNDE HEYKELİNİ KOYACAĞIZ"

Haliç üzerindeki projelerden bahseden Topbaş, "Haliç'te denizin içine Fatih Sultan Mehmet Han'ın at üzerinde heykelini koyacağız. Denizden şahlanmış heykeli buraya koyuyoruz. Buradan yürüyerek geçen turistler, Fatih'in heykelini görsünler, ını çeksinler. Koç Müzesi'nin önüne geldiğinide de eski Galata Köprüsü'nü kaldırdık, ekolojik köprü yapıyoruz. Çayır çimen, güller içerisinde karşıya (Feshane) geçeceksiniz. Oradan da Feshane'nin önünden Haliç'teki iki adaya yürüyeceksiniz. O adaların arasından 'Leonarda Köprüsü'yle karşıya geçeceksiniz" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ANLATTI

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değinen Kadir Topbaş, "18 madde; bu maddelere girmeyeceğim. Maddeleri teferruat olarak görüyorum. Bir insana güveniyorsanız yetki verirsiniz. Güvenmiyorsanız yetki vermezsiniz" ifadelerini kullandı.

"YENİ SİSTEMDE ACİL KARARLAR VERMEK LAZIM"

"Çok hızlı karar vermek ve iş yapabilmek için sistemde değişimler lazım" diyen Topbaş, "Yeni sistemde acil kararlar vermek lazım. Deniyor ki 1 kişiye bu kadar yetki verilir mi Yetki verilince istediğini atayacak, istediğini alacak. Zaten şu anda 3'lü kararname ile bu var, bu yapılıyor. Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu yapılıyor. Bizim İstanbul'daki bütün bu başarımızın temelinde belediye başkanını doğrudan seçmeniz yatmaktadır. Bize verdiğiniz yetkiden dolayı bu başarı var. Sandığa geldiğinizde siz, bize kiminle çalıştığımızı sormazsınız, ne yaptığımızı, başarılı olup olmadığımızı sorarsınız. Bugün sizden istenilen yetki, kurulacak olan hükümetin doğrudan hükümeti kurabilme ve parlamentonun denetiminde olacak yeni bir sisteme geçiştir" şeklinde konuştu.

TORUNLARIYLA KÜRSÜYE ÇIKTI

Törende Ahmet Misbah Demircan ve Markar Esayan da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından torunları ve çocuklarıyla birlikte kürsüye gelen Kadir Topbaş, protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesti.

DHA