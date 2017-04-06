Topbaş: Kurbağalıdere bu yaz sonu denize girilebilir hale gelecek

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinden geçen Ayamama Deresi'nin kanal olmaktan çıkartılarak, önemli bir ulaşım aksı ve buluşma noktası haline dönüştürüleceğini söyledi. Topbaş, kirlilik yaşanan bir diğer derenin, Kurbağalıdere'nin de 'bu yaz sonu denize girilebilir' hale geleceğini duyurdu. İstanbul'un kendisine özgü bir kokusunun olması için ıhlamur ve akasya diktiklerini anlatan Topbaş, lalenin yanı sıra çiçek veren bir ağaç olan Japon kirazı(Sakura)'nı da dikmeye başladıklarını anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti Bakırköy İlçe Teşkilatı'nın Bakırköy Spor Kulübü Vakfı Tesisleri'nde organize ettiği toplantıda Osmanlı döneminde, çevresindeki bostanlar, bahçeler ve çiftlikler için önemli bir su kaynağı olan Ayamama Deresi'ne ilişkin hazırlanan rekreasyon projesini basına tanıttı.

"AYAMAMA ÖNEMLİ BİR ULAŞIM AKSI VE BULUŞMA NOKTASI HALİNE GELECEK"

Bakırköy'e bugüne kadar 1 milyar 700 milyon yatırım yaptıklarını dile getiren Kadir Topbaş, geçmiş yıllarda hep tartışılan, evsel ve sanayi atıklarıyla kirletilen Ayamama Deresi'ni uygulayacakları projeyle basit bir kanal olmaktan çıkararak bu bölgenin önemli bir ulaşım aksı ve buluşma noktası haline getireceklerini açıkladı. Topbaş “Burayı dünyanın en güzel yerlerinden bir yer haline gelecek. 2018 yılı sonu gibi bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"GÜNEY KORE'NİN DERESİNİ TASARLAYAN MİMARINI İSTANBUL'A GETİRDİK"

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir derenin dünya çevre ödülünü aldığını anlatan Topbaş, projenin mimarını İstanbul'a getirdiklerini söyledi. Bu mimarın Cendere için proje hazırladığını söyleyen Topbaş, “Birkaç ay içinde ihaleye çıkıyor. Burası bir kanal olmaktan çıksın, gerçek anlamda bir dere yatağı olsun. Balık ve kuşlarıyla derelerin güzelliği ortaya çıksın, bir hayat olsun" dedi.

"KURBAĞALIDERE'DE BU YAZ SONU DENİZE GİRİLEBİLİR HALE GELECEK"

Cendere, Çırpıcı ve Ayamama Deresi'nde uygulanacak projelerle, bu derelerin birer kanal olmaktan çıkacağını belirten Topbaş, Kadıköy'deki Kurbağalıdere'ye ilişkin ise, “Kurbağalıdere'de bu yaz sonu denize girilebilir hale gelecek. Şu anda balıklar girmeye başladı bile" diye konuştu.

LALEDEN SONRA İSTANBUL SAHİLLERİNE JAPON KİRAZI

İstanbul'da lale dikimine yönelik eleştiriler aldıklarını ancak ata yadigarı bu bitkinin kentin görünümünde önemli bir katkı sağladığını anlatan Topbaş, “Çiçek açan ağaçlar dikmeye başladık. Bakırköy'den itibaren sahil boyunca Japon Kirazı denilen "Sakura" adlı ağaçlardan getirdik. Mevsimsel olarak çiçek açan ağaçlardan dikiyoruz" dedi. İstanbul'un görüntüsünün dışında kokusunun da olması için ıhlamur ve akasyalar diktiklerini anlatan Topbaş, “İstanbul'un bir kokusu, tadı olsun diye ıhlamur dikiyoruz ki ıhlamur ve akasya zamanı koksun" diye konuştu.

AYAMAMA YENİDEN KUŞ YOLU OLACAK

İBB'den paylaşılan bilgiye göre, ıslah çalışması büyük ölçüde tamamlanan Ayamama Deresi'nde su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla 5 bin 650 metre dere ıslahı tamamlandı. 2 bin 650 metrelik ıslah çalışması ise devam ediyor. Ayamama Deresi Düzenleme Projesi kapsamında, atıksuların ileri teknolojik arıtma sistemlerinde arıtılarak dereye verilmesiyle derenin temizlenmesi sağlanacak. Böylece dere ve çevresindeki canlı çeşitliliği arttırılmış olacak. Projeyle Ayamama Deresi ve çevresi geçmişte olduğu gibi yeniden 'kuş yolu' olma özelliğine kavuşacak. Böylelikle hem 'yaşamın canlanması' ve bölge kuşlarının ülkemizde kalması sağlanacak. Hem de derede su canlılarının yaşayabileceği sürdürülebilir bir çevre ortaya çıkarılacak.

AYAMAMA'YA 'LEYLEK BOYNU' ŞEKLİNDE YAYA KÖPRÜSÜ

Su taşkınlarının önüne geçecek dere ıslahıyla, ikiye bölünmüş olan Bakırköy ilçesi yaya köprüleriyle ve dere çevresindeki geçişlerle birleştirilmiş olacak. Küçükçekmece ilçe sınırından başlayarak Marmara Denizine kadar ulaşan proje alanı, dere boyunca 3 farklı kotta engelli erişimine de izin veren yürüme yolları yapılacak. Böylece yayalar proje başlangıcından sonuna kadar kesintisiz ulaşıma sahip olacak. Proje kapsamında taşıt ve demiryolu köprüsünün yanı sıra, peyzaj ana temasını temsil eden leylek boynu çelik yaya köprüsü yapılacak. Bölge, pek çok spor alanıyla da aktif yaşamın merkezi olacak.

DHA