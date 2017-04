Toplumsal Başarı Ödülleri için hazırlıklar başladı

İngiltere'de faaliyetlerini sürdüren Türkiye Araştırmalar Merkezi/Centre for Turkey Studies (CEFTUS) 6'ıncı Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk Toplumsal Başarı Ödülleri için hazırlıklara başladı.

Türkiye ile Kıbrıs toplumlarında başarıları ve topluma katkıları tanımak ve takdir etmek amacıyla organize edilen Toplumsal Başarı Ödülleri, 2017’de CEFTUS’un 6'ıncı yıldönümü galasında görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Rol model, siyaset ve eğitim, hukuk, toplum örgütleri ve vakıflar, iş adamı/iş kadını, gıda ve restroran, mali hizmetler ve muhasebecilik, toptancı / üretici / işveren ve genç girişimciler gibi kategorilerde başarılı ve örnek Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türkler ödüllendirilecek.

2011’de CEFTUS tarafından ilk organize edilen ödüllerde toplumun pek çok örnek ismi ödül aldı.

2016’da beşincisi düzenlenen ödüller CEFTUS’un 5. Yıldönümü galasında 1000’i aşkın misafirin katıldığı bir törenle verilmişti. Londra’nın merkezinde Westminster Park Plaza Otel’de yapılan galaya İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de dahil yüzü aşkın konuk ve Britanyalı siyasetçiler katılmıştı. Türkiye’nin güçlü seslerinden ve yazarlarından Zülfü Livaneli gecenin onur konuğu olarak katılmış, sevilen şarkılarını seslendirmişti. Livaneli’ye sanat ve siyasi kariyerindeki katkılarından ötürü CEFTUS takdir ödülü sunulmuştu. CEFTUS takdir ödülünün 2016’daki bir diğer sahibi ise dünyanın pek çok ülkesinde aktif olan ve Britanya’nın en büyük online yemek servis şirketi Just Eat’ın Britanya Direktörü Graham Corfield oldu. Just Eat yine CEFTUS’un organize ettiği British Kebab Awards/Britanya Kebap Ödülleri'nin ana sponsoru olarak destek sağlıyor. Türkiye’nin tanınan simalarından olan komedyen ve senarist Gülse Birsel de 2015’te bu ödüle layık görülmüştü.

