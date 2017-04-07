Toprak altında kalan 2 MEDAŞ görevlisi yaralandı

NİĞDE’de iş makinesinin kopardığı elektrik kablolarını tamir ederken kayan toprağın altında kalan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) görevlisi 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Dere ıslah çalışması sırasında iş makinesi, toprak altındaki elektrik kablolarını kopardı. Mahallede elektriklerin kesilmesi üzerine, kopan kabloların onarımı için bölgeye MEDAŞ ekibi sevk edildi. 32 yaşındaki İrfan Diker ile 35 yaşındaki Fatih Elibol, kabloları onarmaya çalışırken, kayan toprağın altında kaldı.

Toprak altından yaralı olarak çıkarılan Diker ve Elibol, olay yerine sevk edilen ambulansla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Teaviye alınan iki çalışanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA