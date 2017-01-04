Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: Torbalı'da FETÖ'den 6 gözaltı

Torbalı'da FETÖ'den 6 gözaltı
15:114 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Torbalı'da FETÖ'den 6 gözaltı
Torbalı'da FETÖ'den 6 gözaltı

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Torbalı'da operasyon yaptı. Örgütle ilişkisi olduğu belirtilen 6 kişi, evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 tablet bilgisayar, 7 cep telefonu, 7 sim kart, 1 flaş bellek, 2 hafıza kartı, 3 hard disk, 29 CD, 15 kitap ve dergiye el konuldu.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar