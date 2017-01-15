Toroslar'dan getirilen 100 ton karla oynadılar

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yüksek kesimlerden kamyonlarla kent merkezine getirilerek meydana dökülen 100 ton karla oynayan çocuklar ve aileleri eğlendi.

Alanya Belediyesi tarafından ilçenin yüksek kesimleri olan Toros Dağları'ndan 5 kamyonla yaklaşık 100 ton kar getirildi. İskele Caddesi'ndeki Şelale Meydanı'na dökülen kar yığınlarını görenler meydanı doldurdu. Özellikle çocuklar kar kütlelerinin üzerine çıkarak kartopu oynarken, aileleri de eğlenceye katıldı.

Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, ilçenin dağlık kesimlerinde son yılların en büyük kar yağışı yaşandığını belirterek, merkezdeki çocukların oynaması için kar getirdiklerini söyledi. Çocukların karı çok sevdiğini aktaran Yücel, "Küçük çocuklar ilk defa karla karşılaştı. Bu, görmeyen ve karla temas etmeyen çocuklarımız için aktivite yaptık. Kamyonlarla getirdiğimiz karla güzel bir hafta sonu yaşatmak istedik. Gördüğünüz gibi çocuklar çok mutlu" diye konuştu.

DHA