Torun sevmeye gitti, geliniyle birlikte öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 42 yaşındaki Hüseyin Gerçik ve oğlunu terk ederek başka bir kişiyle yaşayan ancak henüz boşanmayan gelini 26 yaşındaki Yaşariye Gerçik'in cinayet zanlısı olarak aranan 28 yaşındaki Birol A., İstanbul'un Üsküdar İlçesi'nde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çifte cinayetin ardından çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Birol A.'nın önce Çerkezköy İlçesi'ne daha sonra ise İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ne kaçtığını belirledi. Polis, Birol A.'yı Üskürdar'da saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Birol A., Çorlu'ya getirilirken, emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. Soruşturma sürüyor.

DHA