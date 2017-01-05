Trabzon’da annesi ve 3 kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

TRABZON'un Sürmene İlçesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada annesi ve 3 kardeşini tüfekle vurarak öldüren 53 yaşındaki Ali Ragıpoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısı Ragıpoğlu ifadesinde olay anını hatırlamadığını söyledi.

Sürmene İlçesi Yukarı Çavuşlu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Ali Ragıpoğlu ile annesi ve kardeşleri arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kendini kaybeden Ali Ragıpoğlu, 75 yaşındaki annesi Zehra ile kız kardeşleri 50 yaşındaki Elmas, 48 yaşındaki Asuman ve erkek kardeşi 45 yaşındaki Ahmet Ragıpoğlu'na av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Anne Zehra ile çocukları, başlarına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olan Ali Ragıpoğlu, işlemlerin ardından ilçe adliyesine sevk edildi. Cinayet zanlısı Ragıpoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABA EVİNİ KARDEŞLER ARASINDA BÖLDÜK

Jandarmadaki ifadesinde susma hakkını kullanan Ragıpoğlu, savcılık sorgusunda pişman olduğunu anlatarak şunlar söyledi:

“Mahalledeki baba evimizi kardeşler arasında böldük. Elektrik sayacının bulunduğu kısım kardeşim Ahmet’in tarafında kaldı. Elektrik sayacının olmadığı kısma sayaç alabilmek için müracaat ettik. Söz konusu yere sayacının alınabilmesi için kardeşlerin imza atması gerektiğini öğrendim. Bunun üzerine konuyu kardeşim Ahmet’e anlattım. O da bana küfürlü konuşarak, ‘Sana burada kimse imza vermez’ diyerek beni kovdu. Ben de sinirlenerek odamdaki tüfeği aldım, fişek koyup ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Pişmanım.”

Savcının incelemesi sonrasında Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan

Elmas Ragıpoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun’a gönderildi. Zehra, Asuman ve Ahmet Ragıpoğlu ise Sürmene'de ikindi namazı sonrasında topağa verilecek.

DHA