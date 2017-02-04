Trabzon’da intihar eden başkomiser toprağa verildi

TRABZON’da Fethullahçı Terör Örgütü/ Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir süre önce açığa alınan ve görevine iade edildikten sonra bunalıma girerek beylik tabancasıyla intihar eden Başkomiser 36 yaşındaki Fatih Ezber toprağa verildi.

Olay, Kalkınma Mahallesi Pazar Sokak’ta, önceki gün saat 18.00 sıralarına meydana geldi. Bir süredir Çarşı Polis Karakolu’nda görev yapan 2 çocuk babası Başkomiser Fatih Ezber, oturduğu apartmanın yanında park halindeki 61 EY 161 plakalı otomobilinde beylik tabancasını başına dayayıp tetiği çekti. Olay yerinde hayatını kaybeden Başkomiser Ezber’in araçta, 'Aileme kaldıramayacağı bir yük yüklediğim için özür dilerim. Bana bu iftirayı atanlara hakkımı helal etmiyorum' şeklinde bir not bıraktığı ortaya çıktı. Başkomiser Fatih Ezber’in FETÖ soruşturmasında bir süre açığa alındığı ve 5 Ocak’ta da yeniden göreve iade edildiği öğrenildi.

17 yıllık polis olan ve yaklaşık 5 yıldır Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Başkomiser Ezber için Kalkınma Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Başkomiser Ezber’in ailesi, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazeye katılan polisler, meslektaşlarının Türk bayrağına sarılı tabutu başında ailesine taziyede bulundu. Başkomiser Fatih Ezber, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bostancı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DHA