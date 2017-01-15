Trabzon’da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON' un Çarşıbaşı İlçesi'nde dereye uçan otomobile 55 yaşındaki Saniye Kara öldü, otomobili kullanan damadı Selim Kobya ve kızı Menşure Kobya ise yaralandı.

Selim Koyba, hasta olan kayınvalidesi Saniye Kara'yı doktora götürmek için eşi Menşure ile birlikte ilçenin Yavuz Mahallesi'ndeki eve gitti. Burada 29 AK 965 plakalı otomobillerine Saniye Kara'yı da alan Menşure ve Selim Kobya çifti yola çıktı. Selim Kobya, Salagon Mevkii'ne geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan ve yol kenarındaki dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bölgeye sevk edilen ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırılan ağır yaralı Saniye Kara doktorların tüm çabasına karşın öldü. Menşure ve Selim Kobya çifti ise Akçaabat Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

DHA