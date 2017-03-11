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Trabzon Haberi: Trabzon’da sevgili dehşeti: 8 yaralı

Trabzon’da sevgili dehşeti: 8 yaralı
19:2811 Mart 2017
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Trabzon’da sevgili dehşeti: 8 yaralı
Trabzon’da sevgili dehşeti: 8 yaralı

Fatih TURAN Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) – TRABZON’da 30 yaşındaki Ö.K., kafede kız arkadaşı K.K. ile birlikte oturduğu Ü.G.'yi tabancayla bacaklarından vurdu. K.K. ve Ü.G. ile, seken kurşunların isabet ettiği 6 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 16.50 sıralarında Kemerkaya Mahallesi, Kunduracılar Caddesi’nde meydana geldi. Ö.K., bir kafede Ü.G. ile birlikte gördüğü kız arkadaşı K.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran Ö.K., K.K. ve Ü.G.’nin bacaklarına doğru art arda ateş etti. K.K. ve Ü.G. ile seken kurşunların isabet ettiği kafe çevredesindeki 6 kişi yaralandı. Kaçmaya çalışan Ö.K., devriye gezen güven timleri tarafından etkisiz hale getirildi. 
Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada polis ekipleri, civarda bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DHA

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