Trabzon’da uçuşlara sis engeli

TRABZON'da öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri yapılamıyor.

Yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanı çevresinde görüş uzaklığı iyice düştü. Sisin etkisini artırması sonrasında uçaklar iniş yapamadı, çok sayıda uçak seferi iptal edildi. Bölgede yoğun sisin etkisi devam ediyor.

Bu arada, saat 17.00'da düzenlenecek miting için Trabzon'a gelmesi beklenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu getirecek olan özel uçak da olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş yapamayacağı için Ordu-Giresun Havalimanı'na yöneltildi.

DHA