Trabzonspor taraftarları Sarıkamış'ta çocukları sevindirdi

KOCAELİ Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği, Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde köy ilkokulunda 85 öğrenciye hediyeler vererek sevindirdi.

Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Yücel Yılmazel, dernek başkan yardımcısı Türksen Koç ve dernek yöneticisi Recep Avcı, Sarıkamış'a giderek Karaurgan İlkokulu'nu ziyaret etti. Gökhan Atıntaş, Nail Çiler ve beraberindekiler içerisinde kıyafetlerin bulunduğu hediye paketlerini 85 öğrenciye verdi. Altıntaş ayrıca öğrencilerin her birine birer adet Trabzonspor atkısı hediye etti. Çocuklar aldıkları hediyelerle büyük sevinç yaşadı.

Gökhan Altıntaş, Trabzonspor aşkını Anadolu'ya aşılamak istediklerini belirterek, "Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği olarak sosyal yardımlaşma projelerimiz çerçevesinde Anadolu'muzun güzel kenti Kars Sarıkamış Karaurgan İlkokulu'nda 85 öğrencimize güzel hediyelerimizi takdim ettik. Buradaki amacımız Trabzonspor'umuzun aşkını, taraftar sevgisini Anadolu'muza aşılamaktır. Tek gayemiz budur. Öğrencilerimizi sevindirebiliyorsak ne mutlu bizlere, ne mutlu Trabzonspor'umuza. Daha önce Trabzon Maçka, Of ve Çaykara, Ağrı Doğu Beyazıt ve son olarak Kars Sarıkamış Karaurgan İlkokulu'ndayız. Trabzonspor'umuzun aşkını Anadolu'muzun bu güzide kentine aşılayacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi bize her yer Trabzon" dedi.

Okul yöneticileri dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "Vermiş olduğunuz hediyelerden dolayı çok teşekkür ederiz. Büyük bir memnuniyet duyduk. Çocuklarımızı sevindirdiğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.

DHA