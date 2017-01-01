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Trabzon Haberi: Trabzonspor’dan hain saldırıya kınama

Trabzonspor’dan hain saldırıya kınama
11:451 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Trabzonspor’dan hain saldırıya kınama
Trabzonspor’dan hain saldırıya kınama

TRABZONSPOR kulübü, İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısı için mesaj yayınladı.
Bordo mavili kulübün internet sayfasında, "Başımız sağolsun" başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da bir gece kulübünde yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlarımızın üzerine kurşun yağdırılan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizi derin acıya boğan terörist saldırının fail ya da faillerine gereken en ağır cevabın verileceğine olan inancımız tamdır."

 

DHA

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