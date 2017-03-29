Trafik kazaları mobesede

Fatih KARAÇALI/ADANA, (DHA) ADANA'daki mobese kameraları, kavşaklara kontrolsüz bir şekilde giren araçların neden olduğu trafik kazalarını kaydetti.

Kent merkezinde meydana gelen ve kameralara kaydedilen kazalarda can kaybı yaşanmazken, hasarlar oluştu. Görüntülenen bir kazada, Adnan Kahveci Bulvarı'nda hızla ilerleyen hafif ticari araç ile Turgut Özal'dan gelen otomobil aynı anda kavşağa girdi. Hızlarını kesmeyen iki sürücünün araçları kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, önce refüje çıkıp sinyalizasyon direğine çarptı, ardından da caddenin ortasına yan yattı. Savrulmaya başlayan hafif ticari araç, topaç gibi kendi etrafında 3 tur döndükten sonra durdu. Kameralara yansıyan bir başka kazada ise Beşocak Meydanı'nda caddenin karşısına geçmek isteyen 3 yaya geri manevra yapan bir araç çarpıyor. Kameralara yansıyan birçok kazanın sürücü dikkatsizliği sonucu meydana geldiği bildirildi.

DHA