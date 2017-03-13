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Bursa Haberi: Traktör ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı

Traktör ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı
12:1613 Mart 2017
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Traktör ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı
Traktör ile çarpışan motosikletteki iki kardeş yaralandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki iki kardeş yaralandı. Kaza anını bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntüledi.
İnegöl Organize Sanayi 1'inci Cadde üzerinde seyir halinde olan 19 yaşındaki Uğurcan Vural yönetimindeki tescilsiz motosiklet, aynı yöne giderken petrol istasyonuna dönüş yapan 21 yaşındaki Fatih Atar’ın kullandığı 16 F 9398 plakalı traktör ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile motosiklet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan ağabeyi 23 yaşındaki Baran Vural yaralandı.
Yaralanan iki kardeşe kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kardeşler daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

DHA

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