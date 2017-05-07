Traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör sulama kanalına devrildi. Kazada 40 yaşındaki Metin Eyinç hayatını kaybetti, 5 yaşındaki oğlu Emir Eyinç ise ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Hamitköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Metin Eyinç kullandığı plakası belirlenemeyen traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör suluma kanalına devrilirken, Eyinç ve oğlu Emir ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eyinç'in hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ise Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Emir Eyinç ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



DHA