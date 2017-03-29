Traktörünün devrilmemesi için arkaya iki tekerlek ekledi

AYDIN'ın Yenipazar İlçesi'nde yaşayan traktör ustası 61 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu, traktörüne, çamurda batmasını önlemek ve devrilme riskini azaltmak için iki arka tekerlek daha ekledi.

Yenipazar'da çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mehmet Tekeoğlu, 1984 model traktörünü modifiye edip işlevini güçlendirdi. Traktörün devrilme riskini düşüren Tekeoğlu, arazilerinde artık daha rahat gezinip çalışıyor. Nazilli Ticaret Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra sanayide traktör tamirciliği yapan ve daha sonra emekli olarak çiftçiliğe devam eden Mehmet Tekeoğlu, "Büyük Menderes Nehri kıyısında bulunan arazilerimi sürerken traktör patinaj yapıyordu. Zorlanarak çok yana yatıyordu ve istediğim yerlerden dönemiyordu. Bende tek teker olan traktörün arka kısmına birer tekerlek daha ekledim. Çok az bir masrafla traktörümü güçlendirdim. Bu şekilde daha rahat dönecek ve çift süreceğim. Çamurlu arazilerde tek teker toprağı oyarak zorlanıyordu. Şimdi bu sistemle hem zorlanmayacak hem de devrilme tehlikesi de azalacak" dedi.

"HERKES TAKDİRLE KARŞILADI"

Yaptığı modifiye hakkında bilgi veren Tekeoğlu, "Hızlı bir şekilde çalışarak, iki teker ve 12 saplama cıvatayla bir günde yaparak bu hale getirdim. 1960'lı yıllardan beri sanayide traktör ustasıyım. Sanayideki ustaların yapamadığını hep ben yapardım. Yıllarca sanayide çalıştıktan sonra emekli oldum, şimdi çiftçilik yapıyorum. Bunu 10 gün önce yaptım. Sokağa ilk çıktığımda herkes önce şaşkın bakışlarla baktı. Ancak sonra takdirle karşılayarak beni alkışladılar. Cep telefonuma kutlama mesajları geldi. Yollardan geçerken meraklı bakışlarla beni izlediler. Bu yaptığım işle devrilme riski azaldı, gücü de eskisine oranla arttı" diye konuştu.

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Mehmet Tekeoğlu'nun liseden beri arkadaşı olan 57 yaşındaki Ayhan Görünmez ise, "Ben traktörü böyle görünce önce çok şaşırdım. Ben hayatım boyunca böyle bir şey ilk defa gördüm. Arazide çok zorlanıyordu, ancak şimdi daha rahat hareket edecek" dedi.

Tekeoğlu'nun bir başka arkadaşı 74 yaşındaki Ali İrfan Cengiz ise, "Bu arkadaşımız bunu bu şekilde yaptıysa, üniversitede okuyan gençlerimiz bunun daha iyilerini icat etmeliler. Özellikle devrilme riskinin olmaması, çok iyi bir şeydir. Takdirle karşıladık" diye konuştu.

DHA