Trakya şehitleri andı (2)

ŞEHİT MEZARINI BAYRAKLARLA DONATTI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde Şehitlikte de tören düzenlendi. Törene Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 5’nci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Şenol Alparslan, Çorlu Belediye başkanı Ünal Baysan, şehit aileleri ile öğrenciler katıldı. Anıta çelenklerin sunulması ve İstiklal Marşı’nın ardından şehitlik gezildi. 5’nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Alparslan şehit aileleriyle tek tek görüştü.

“OĞLUM TÜRK BAYRAKLARINI ÇOK SEVER”

Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar’ın mezarı başına gelen Tümgeneral Alparslan, şehit annesi Hanife Acar’ı teselli etmeye çalıştı. Gözü yaşlı şehit annesi Acar, “Komutanım oğlum, Akın’ım Türk bayrağını çok seviyordu. Mezarını bakın Türk bayraklarıyla donattım oğlumun” dedi. Tümgeneral Alparslan da anne Hanife Acar’ı bir süre teselli ederek sohbet etti. Tören yapılan dua ile son buldu.

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

DHA