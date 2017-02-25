Trakya Üniversitesi’nin yemek zammı ‘trend topic’ oldu

TRAKYA Üniversitesi yönetimi, öğrencilerin yemek ücretlerini 1.5 liradan 2.5 liraya çıkardı. Tepkilerini sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden dile getiren öğrenciler binlerce mesaj paylaşarak, birinci sırada yer alıp ‘trend topic’ oldu.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, yemekhane ücretlerine 1 liralık zam yaptı. Öğrenciler arasında tepkiyle karşılanan zam, kısa sürede sosyal medyaya taşındı. Öğrenciler özellikle sosyal paylaşım sitesi Twitter’da #trakyazammahayırdiyor başlığı ile binlerce mesaj paylaştı. Dün gece başlayan mesajlar yaklaşık 130 bin kişiye ulaşınca konu kısa sürede gündemdekiler listesinde (trend topic) birinci sıraya yerleşti. Öğrenciler #trakyazammahayırdiyor başlığı altında tepkilerini, ‘Üj bej kuruşa cebini doldurursun öğrenci aç kalır düşünür müsün’, ‘2 buçuk liraya yemek mi olur Geri çekin’, ‘Öğrenciyiz biz öğrenci’, ‘Öğrenciyiz, müşteri değil yüzde 66 yemekhane zammı nedir’, ‘öğrenciyi tavuk gibi yolmayın kardeşim yeter artık’ sözleriyle dile getirdi.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin yemek zammına ilişkin tepkileri üzerine açıklama yaptı. Yemek ücretlerine 6 yıldır zam yapılmadığı ifade edilen açıklamada, "2017 mali yılında yapılan yemek ihalesi sonrası KDV’si ile birlikte yemek ücreti 5.38 liradan 6.30 liraya yükselmiştir. Öğrenci harçlarında 6 yıldan beri değişiklik yapılmadığı dikkate alındığında yemeklerde ücret artışına gitmek maalesef kaçınılmaz olmuştur. 2017 yılında 6.30 lira olan yemek ücretinin 2.5 lirası öğrenciden 3.80 lirası ise üniversite bütçesinden karşılanacaktır. Bununla birlikte 2017 yılında ihtiyacı olan ve yemek ücretini karşılamakta zorlandığını beyan eden öğrencilerimiz için ilk defa ‘yemek yardımı’ adıyla ücretsiz yemek hizmeti verilecektir" denildi.

DHA