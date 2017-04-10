Trakya’da Türk polis teşkilatı kuruluş yıldönümü kutlandı

TÜRK polis teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'nci yıldönümü etkinleri Edirne'de saat 10.00'da Atatürk Anıtı'ndaki törenle başladı. Anıttaki programa Edirne Valisi Günay Özdemir, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, Jandarma Komutanı Albay Kamuran Ersan ile polis memurları katıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, temel amacı halkın huzur ve güvenliğini sağlamak olan polis teşkilatının suç ve suçlularla etkin mücadele edebilmek için ekipman ve insan gücünün yanı sıra halkın güven ve desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Vatan sevgisi ile görev yapan teşkilat mensuplarının ihtiyacı olan güven ve desteği canından bile aziz bildiği milletinden her zaman gördüğünü anlatan Erdoğan, 'İnanıyorum ki teşkilatımızın her bir ferdi bu güveni ve desteğin vermiş olduğu haklı gurur ile bütün zorluklara rağmen görevini en iyi şekilde yerine getirme azmi, bilincinde olacaktır' dedi.

Konuşmaların ardından tören, Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerin geçişiyle tamamlandı.

TEKİRDAĞ'DAKİ TÖREN

Tekirdağ'da valilik önündeki programa Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tugay Komutanı Kıdemli Albay Kemal Cöne, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, polis memurları polisler ve halk katıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, polis teşkilatının Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, 'Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da hain bir başkaldırıya milletinin ve devletinin yanında durarak, büyük bir başarıya imza atmış bir teşkilatın mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, demokratik hukuk devletinin kurallarına uygun bir teşkilatın mensubuyuz. Teşkilatımız milletimizin hizmetindedir' dedi.

Kutlama programı polievindeki resepsiyonla devam etti.

KIRKLARELİ'DE POLİS KUTLAMASI

Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü, Kırklareli'nde vilayet meydanındaki programla kutlandı. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın yanı sıra programa, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar, kurum müdürleri ile halk katıldı. Kırklareli Vilayet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Müdür Yardımcıları, Kırklareli Valisi Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti. Kırklareli Şehitliği'nde devam eden programda Şehit Polisler için Kuran-ı kerim okundu. Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek, mezarlarına karanfil bırakıldı. Dha sonra polisevinde şehit ve gazi ailelerine yemek verildi.

DHA