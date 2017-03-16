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İstanbul Haberi: Tramvay seferleri o noktada aksamalı yapılıyor

Tramvay seferleri o noktada aksamalı yapılıyor
18:2316 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Tramvay seferleri o noktada aksamalı yapılıyor
Tramvay seferleri o noktada aksamalı yapılıyor

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)SİRKECİ'de bugün 2 saat arayla aynı noktada iki tramvayın raydan çıkmasının ardından ekipler onarım çalışmasına başladı. Onarım için yol kazıldı ve bu nedenle o noktada seferler aksamalı olarak yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kazanın meydana geldiği noktada onarım çalışması başlattı. Raylar yerinden söküldü ve bu alanda kazı çalışması yapıldı. Onarım nedeniyle seferler bu noktada tek şeritten veriliyor. Sultanahmet yönünden ve Eminönü yönünden gelen tramvaylar, sırayla aynı şeridi kullanarak seferlerine devam ediyor.

DHA

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