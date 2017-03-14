Tramvay taksiye çarptı: 4 yaralı

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)FATİH'te ara sokaktan yola çıkan taksiye tramvay çarptı. İçerisinde bulunan 3 yolcudan ikisi çarpmanın etkisiyle aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sıkışan yolcuları çıkardı. Yaralanan sürücü ve 3 yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19:50 sıralarında, Çemberlitaş durağına yakın bir bölgede meydana geldi. İçerisinde 3 yolcu bulunan taksinin sürücüsü, geri gelerek tramvay yolundan geçip yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Eminönü istikametinden Aksaray yönüne giden tramvay, taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde ve arkada bulunan biri kadın iki yolcu aracın içinde sıkıştı. Bunun üzerine durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan yolcuları çıkardı. Bu arada, taksi sürücüsü ve arkasında oturan yolcu da yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası yaşananları, çevredeki vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, kaza yapan taksi ve içerisinde sıkışan yolcular görülüyor. İtfaiye ekipleri de sıkışan yolcuları çıkarmaya çalışıyor. Çevredeki kalabalık da, kurtarma çalışmalarını izliyor. Kazaya karışan taksi, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Eminönü'nden Aksaray'a giden tramvay seferleri normale döndü.



DHA