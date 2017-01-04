TREDAŞ ekiplerinin kış şartlarında zorlu çalışması

TRAKYA Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri, kar ve soğuk havanın etkisinde olan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kesinti olmaması için sıfırın altındaki soğuklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın bir çok noktasında kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. TREDAŞ ekipleri de kar ve soğuk nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşanmaması için zor şartlar altında çalışma yapıyor. Vardiyalı çalışan ekipler, arazi araçlarının dahi giremediği arazilerde yürüyerek giden ekipler, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 15 dereceye düştüğü anlarda bile metrelerce yükseklikte direklere tırmanıyor, arızaları gideriyor.

Kar ve buzlanma etkisiyle oluşan ve 'buz yükü' olarak bilinen doğal olay sonucu enerji dağıtım hatlarını etkileyen bölgelerde kapsamlı onarım işlemleri sürüyor.

DHA