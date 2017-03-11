Tren garı yakınına bırakılan çanta, tedirginliğe neden oldu

KONYA'da tren garı önüne bir kadın tarafından bırakıldığı tespit edilen boş çanta tedirginliğe neden oldu.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Alay Caddesi'nde meydana geldi. Tren garı önünde bulunan ATM'nin yanına bırakılan çantayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler gar önünde güvenlik önlemi alıp, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı sinyal kesici kullanarak çevredeki sinyali kesti. Bu sırada kamera görüntülerini inceleyen garın güvenlik görevlileri, çantayı saat 17.30 sıralarında bir kadının bıraktığını tespit etti. Güvenlik görevlileri daha sonra çantanın yanına gidip, dedektör tuttuktan sonrası çantayı aldı. Açılan çantanın boş olduğu belirlendi. Yol bir süre sonra tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı.

DHA