Tren, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

MANİSA'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, biri çocuk, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 22.30 sıralarında Yunusemre İlçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir-Uşak seferini yapan 31135 sefer sayılı Konya Mavi Treni, hemzemin geçitte Özal Çetin yönetimindeki 45 AG 297 plakalı otomobile çarptı. Trenin 150 metre sürüklediği otomobilin sürücü Özal Çetin öldü, yanındaki Aysel, Nevin, Ali (18) ve Deniz Zengin (6) ise yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Özal Çetin'in cesedi otopsi için Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

DHA