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Isparta Haberi: Tribünde kalp krizi geçiren taraftar öldü

Tribünde kalp krizi geçiren taraftar öldü
13:4620 Mart 2017
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Tribünde kalp krizi geçiren taraftar öldü
Tribünde kalp krizi geçiren taraftar öldü

ISPARTA'nın Eğirdir İlçesi'nde Eğirdirspor ile Isparta Davrazspor arasında oynanan maçı tribünden takip eden 45 yaşındaki Ahmet Yıldırım, kalp krizi geçirerek öldü.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup maçında Eğirdirspor ile Isparta Davrazspor dün Eğirdir Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Davrazspor'u desteklemek için stada gidenlerden Ahmet Yıldırım, fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Yıldırım, ambulansla götürüldüğü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Isparta'da bir fırında çalıştığı belirtilen Ahmet Yıldırım'ın cenazesi otopsi ardından Sütçüler İlçesi'ne bağlı Beydilli Köyü'nde bugün toprağa verildi.
Davrazspor kalecisi Sofu Baykal, Ahmet Yıldırım'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "İnşallah şampiyonluğumuzu ona armağan edeceğiz" dedi.

 

DHA

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